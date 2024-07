Lutte pour la liberté. Pièce pour enfants en deux parties

Hasan Erkek que les lecteurs de la collection regards turcs connaissent pour ses pièces de théâtre : Le cercle sacré-? qui invite le spectateur à une redécouverte du théâtre de l'Anatolie ? - et Le cercle de l'affection -? qui se présente sous forme d'un conte de fées sur les thèmes de l'affection, l'amour et l'environnement ? - désire sensibiliser ses lecteurs-spectateurs au respect des autres en les faisant réfléchir et appréhender le monde comme un bien précieux à chérir, à partager. Avec Lutte pour la liberté, il met en scène, l'histoire de deux pays en conflit permanent : le Pays de la guerre et le Pays de la paix dont l'un défend le pouvoir et la force tandis que l'autre la raison et la sagesse pour un monde meilleur. Mêlant poésie, chant, devinette, jeux de mots, sport, musique, la pièce dont les personnages proposent aux enfants pleins de surprises féériques, doit sa réussite aux thèmes de contes de fées traditionnels que son auteur modifie considérablement en les réinterprétant avec un contenu et des valeurs contemporains.