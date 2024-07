En 1866, à Cuba, María Isabel s'ouvre au monde grâce au lecteur de la manufacture de tabac qui l'emploie. Bouleversée par une lettre de Victor Hugo adressée aux femmes de son île, elle griffonne ses mots sur une page des Misérables : "Nous sommes la force." Elle y puisera le courage d'affronter les épreuves qui l'attendent, sans imaginer que cette phrase trouvera un écho chez l'une de ses descendantes. En 2015, Jeanette, toxicomane américaine à la dérive, se rend à Cuba en quête de réponses. Elle rencontre une famille qu'elle n'a jamais connue et met la main sur l'exemplaire des Misérables de son aïeule. Suffira-t-il à la sauver de ses démons ? Ana, une adolescente salvadorienne expulsée des Etats-Unis, est déterminée à regagner coûte que coûte le pays dans lequel elle a grandi... De La Havane à Miami, De femmes et de sel est une histoire de faux pas, de regrets, de pardon et de rédemption, qui dénonce les violences intimes et sociales faites aux femmes, génération après génération.