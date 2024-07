Babylone Tome 2 : Le temps de la vengeance

Un parfum puissant de désir et de jalousie Babylone, vie siècle avant Jésus-Christ. Alors que le roi Nabonide, récemment installé sur le trône, consacre l'essentiel de son temps à restaurer les vestiges de l'illustre Babylone - ses jardins suspendus, ses palais flamboyants... -, son fils rêve de prendre sa place. Jusqu'à ce que d'étranges incidents se multiplient au sein même de la cour : un incendie, la mort de chevaux... Et cette menace terrible : " Quand l'heure sera venue, je donnerai tes restes aux chacals... " Qui est visé ? Le roi, accaparé par la reconstruction des temples et sa dévotion pour le dieu de la Lune ? Ou son fils, Bel-sar-usur, incapable de résister au charme envoûtant des Babyloniennes ? Après le réveil des passions, voici sonné, dans les rues sombres de cette cité oubliée, le temps de la vengeance. Jamais la légendaire et sensuelle Babylone n'avait autant tremblé