Appuie sur les puces sonores de ce livre coloré pour entendre les bruits des oiseaux et des animaux des forêts, des champs et des rivières. Ce livre sonore aux illustrations colorées est parfait pour découvrir la nature : des canards qui éclaboussent aux abeilles qui bourdonnent et aux oiseaux qui chantent. Alors que Poppy et Sam explorent la forêt, les champs et le bord de la rivière, appuie sur les puces sonores pour entendre les bruits des animaux et oiseaux. Il y a plein de détails à observer et commenter, et un petit canard jaune à trouver à chaque page.