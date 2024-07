Little Book of Fendi. L'histoire d'une maison de mode mythique

Fondée en 1925, Fendi est l'une des marques de luxe les plus raffinées et les plus célèbres au monde. Réputée pour son souci du détail, son design innovant et sa signature " double F ", l'entreprise familiale a conquis l'industrie de la mode et acquis un statut culte auprès des célébrités et des fashionistas avec les emblématiques sacs Croissant, Peekaboo et Baguette. Grâce à des photographies époustouflantes et à des textes d'experts, " Little Book of Fendi " raconte l'histoire de l'une des plus anciennes dynasties de la mode italienne, depuis les soeurs Fendi, les débuts de la fourrure et la période de la Dolce Vita, jusqu'à Karl Lagerfeld, Kim Jones et un empire mondial qui reste aussi profondément ancré dans la culture populaire qu'il ne l'a jamais été.