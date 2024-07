Partir aux Amériques. Les minorités religieuses et le peuplement du Nouveau Monde (XVe-XIXe siècles)

Les Amériques ont connu depuis leur conquête par les Européens de nombreux bouleversements démographiques, sociaux, politiques et culturels. Elles sont devenues pour beaucoup d'hommes et de femmes, désireux de fuir le vieux continent où ils étaient persécutés pour leurs convictions religieuses, une destination, un lieu d'accueil, une espérance. La question mérite cependant d'être reprise afin de saisir, au-delà de l'étude des raisons d'un départ qu'il est nécessaire de revisiter, la façon dont les minorités religieuses ont opéré pour s'insérer dans une nouvelle société. Les contributions réunies dans ce livre proposent des clefs pour la compréhension des logiques de peuplement de l'espace américain (continental et insulaire), à la croisée d'une histoire des minorités et des migrations.