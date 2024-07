Marvel Zombies : Black White & Blood

Un virus zombie a contaminé la planète et les super-héros ne sont pas épargnés ! Est-il encore permis d'espérer dans ce monde ravagé, ou est-ce que l'humanité est destinée à finir dans les estomacs d'une horde de morts-vivants dotés de super-pouvoirs ? Les résistants se nomment Daredevil, Spider-Man, Blade ou Shanna ! Nos lecteurs sont désormais habitués à cette collection où les plus grands auteurs Marvel abordent les icônes de la Maison des Idées avec une seule contrainte : les planches sont en noir, blanc et rouge ! Ce format étant particulièrement adapté aux personnages les plus sanguinaires, il n'est pas étonnant que les morts-vivants à la sauce Marvel soient de la partie ! Parmi les auteurs impliqués : Garth Ennis, Javier Fernandez, Gail Simone, Steve Skroce ou encore Peach Momoko !