Before we kissed

Un "This Is Us" à la Nicola Yoon pour les adolescents et les jeunes adultes ! "Parfois, l'amour naît sans qu'on se l'explique. On ne partage ni la chair ni le sang, on n'a aucune obligation l'un envers l'autre, et pourtant, on s'aime. L'autre devient votre foyer". Avant, Jessi savait ce que ça faisait d'avoir une famille, même si ce n'était pas vraiment la sienne. Elle avait les Cohen : Rowan, son meilleur ami, Luke, le grand frère de ce dernier, et Mel, leur mère qui l'avait un peu adoptée elle aussi. Mais maintenant, tout a changé. Rowan n'est plus là, Luke la déteste d'avoir brisé sa famille et le combat contre le cancer de Mel semble perdu. Jessi s'occupe comme elle peut pour fuir la réalité, jusqu'à ce que Luke lui demande de prétendre qu'ils sont ensemble pour rendre Mel heureuse... Tout a changé, mais le temps d'un dernier été, Jessi va devoir faire face à son passé. "Un roman magnifique sur l'amour, la perte, la famille et les liens qui nous unissent". Kathleen Glasgow, autrice best-seller de "Girl in Pieces"