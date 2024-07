UML 2.5. Entraînez-vous à la modélisation

Ce livre sur UML 2. 5 s'adresse tout autant aux informaticiens proches de la modélisation qu'à ceux proches de la conception et du développement et qui souhaitent maîtriser UML 2. 5. Il propose de nombreux exercices pratiques de difficulté variable pour maîtriser les différents aspects des diagrammes principaux (modélisation d'une conférence scientifique, d'un parcours de document XML, d'un système de vente de billets de train). Un chapitre particulier présente l'utilisation d'UML en modélisation et en conception (réalisation d'un diagramme d'états-transitions) et une étude de cas complète (librairie en ligne) explique comment mettre en oeuvre UML dans un cadre de commerce électronique. Le diagramme de structure composite et à la composition de patterns sont abordés. Cette nouvelle édition introduit un nouveau chapitre consacré au langage OCL. Les contraintes écrites dans ce langage affinent la modélisation UML.