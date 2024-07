La couronne d'aubépine

Héritière de la Cour de la Lune, Théa est promise à une sombre destinée. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi, Arkham, l'héritier de la Cour du Soleil. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme. L'objectif ? Influencer le futur en toute discrétion. Le risque ? Attirer l'attention du prince, tomber entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. De son côté, Arkham lutte pour sa survie : s'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un fae touché par la magie démoniaque ne peut prétendre au trône. Malgré les complots et les épreuves, il ne recule devant rien pour que son secret ne s'ébruite pas. Quitte à s'entourer d'un nouveau garde du corps, aussi talentueux que mystérieux. Mais à qui va réellement sa loyauté ?