Pablo Escobar, trafiquant de cocaïne

Dans la Colombie des années 1970 et 1980, Pablo Escobar s'est imposé comme un trafiquant implacable, un baron de la cocaïne à la tête de l'un des plus puissants réseaux du pays, mais aussi un combattant sans scrupules, à l'origine de la mort ou de la disparition de milliers de personnes. Vingt ans après sa mort, cette figure emblématique de l'Amérique latine est pourtant toujours l'objet d'un véritable culte : nombreux sont ceux qui célèbrent en lui le bandit philanthrope en lutte contre l'oligarchie, le rebelle dressé contre l'Etat ou encore le patriote dénonçant les ingérences américaines. En réalité, en bâtissant son empire sur la violence et la corruption, le "Patron" a largement contribué à la ruine du pays, qui peine aujourd'hui encore à se relever de ces années noires. Dans cette biographie, Thierry Noël retrace la vie mouvementée de Pablo Escobar, révélant toute la complexité de cette page d'histoire latino-américaine. Docteur en histoire, Thierry Noël est spécialiste de l'Amérique latine, en particulier des questions politiques, de défense et de sécurité. Il a publié aux éditions Vendémiaire La Dernière Guerilla du Che (2014).