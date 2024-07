La méthode. Bain dérivatif, alimentation, soleil, argile, Edition revue et augmentée

Cette Méthode est un instrument de liberté et d'autonomie, qui a largement fait ses preuves. Elle s'est enrichie d'approfondissements, de récits de réussites, de nouveautés. Elle s'inscrit dans un tournant de nos vies, dont nous devenons acteurs. Nombreux sont ceux qui disent : "Elle a changé ma vie ! Je n'ai jamais été aussi bien depuis longtemps ! " La nature nous protège, car il n'est pas nécessaire d'être riches pour nous maintenir en bonne forme, ou retrouver la joie de vivre. Il suffit de mettre dans notre assiette, agencés avec discernement, des aliments naturels, pour que notre corps fabrique les fameuses graisses brunes aux 18 fonctions régénératrices. Elles régulent notre silhouette, notre système hormonal, le cholestérol, le sucre, font monter la sérotonine et réparent en permanence nos organes et notre ADN. Ces graisses brunes sont notre carburant, le moteur qui les active est l'utilisation intelligente de la fraîcheur, qui élimine l'état inflammatoire chronique, en remontant notre immunité. L'utilisation de l'argile et du soleil doux viennent en complément. Parmi les nouveautés, nous connaîtrons mieux les télomères, nos 5 systèmes de défense et nous découvrirons les microzymas. Depuis plus de 40 ans, pour cette Méthode qui ne coûte rien, les témoignages abondent. Plus nous serons nombreux à la pratiquer, plus nous serons heureux ! France Guillain, auteur de best-sellers et de long-sellers, étudie la santé naturelle depuis plusieurs dizaines d'années. Ancienne navigatrice au long cours autour du monde, elle a publié de nombreux ouvrages, dont Le Bain Dérivatif, Miam-Ô-5, Miam-Ô-Fruit, et Nos chers pieds aux Editions du Rocher.