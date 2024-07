Psychologie du développement. Cours, méthodes, entraînement, 2e édition actualisée

Cette 2e édition actualisée et complétée propose un panorama global de la psychologie du développement, discipline relativement récente qui s'intéresse au développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent. Elle présente les principales notions à acquérir en suivant quatre périodes clés : les débuts de la vie in et ex utero, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Chaque chapitre est structuré de la façon suivante : une partie théorique exposant les savoirs fondamentaux, assortis d'exemples, de définitions et de focus thématiques ; un rappel des éléments importants du chapitre et des notions clés abordées ; des exercices corrigés pour permettre une auto-évaluation des acquis. Véritable outil de travail visant à favoriser l'acquisition et la révision des connaissances, cet ouvrage accompagnera l'étudiant en psychologie tout au long de son premier cycle universitaire.