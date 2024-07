Concours Auxiliaire de puériculture territorial Externe Catégorie B. Tout-en-un, Edition 2025-2026

Cet ouvrage propose un ouvrage complet pour préparer le concours auxiliaire de puériculture territorial. - Tout savoir sur l'épreuve : Entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois - Tout le cours en fiches synthétiques - Méthodologie pour réussir l'épreuve d'admission - QCM, exercices, entraînements, pour réviser et s'entraîner - Corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser