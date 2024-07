Hercule. L'Histoire du film

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Hercule. Dès 2 ans. Histoire : Hercule, le fils du dieu Zeus, est enlevé et abandonné sur Terre. Devenu mortel, l'enfant est adopté par un couple de paysans. Des années plus tard, le jeune homme possède une force surhumaine ! Pour retrouver sa place parmi les dieux, il devra prouver qu'il est un vrai héros...