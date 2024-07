Jurassic World, la théorie du chaos. Tome 1, Sur les traces de l'allosaure

Depuis les événements de la colo du crétacé, plusieurs années se sont écoulées et les rescapés d'Isla Nublar ont bien grandi. Mais aujourd'hui, rien n'est plus comme avant. Les dinosaures ont envahi le monde entier et un drame a séparé le groupe. Rongé par la culpabilité, Darius n'a plus qu'un seul objectif : traquer le dinosaure responsable de la tragédie qui a déchiré les six d'Isla Nublar...