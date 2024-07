Spécialité Physique Chimie Tle. Edition 2025

Tout pour maîtriser le programme et réussir l'épreuve du Bac ! Chaque chapitre, centré sur un thème du programme, vous propose : - Un rappel de cours détaillé, pour comprendre et mémoriser l'essentiel - Les méthodes de résolution des exercices-types du Bac, avec, pour chacune, un exercice-type entièrement résolu et commenté - Des exercices progressifs et minutés, pour un entraînement efficace - 16 sujets-types du Bac, pour bien se préparer à l'examen - Tous les corrigés détaillés et commentés