''Ma chère Juliet...''

Dans la bibliothèque de son internat à Charleston, Alexandra découvre par hasard le journal intime d'un garçon inconnu, Romeo. Au fil des pages, il adresse ses pensées les plus intimes à Juliet, une confidente imaginaire. Fascinée par la plume tourmentée de Romeo, Alexandra se retrouve dans sa passion pour la littérature et tombe sous son charme. Elle le connaît mieux que quiconque, pourtant il ignore jusqu'à son existence. Leur rencontre est aussi improbable qu'inéluctable. "Je m'appelle Romeo et je n'ai pas de Juliet. C'est le grand malheur de ma vie. Tu seras donc ma Juliet, celle sur qui mon coeur saignera. Bonne chance."