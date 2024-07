Le Siège de Vraks

Vraks est tombée. L'Astra Militarum, pour sauver la planète de la démence d'un prêcheur apostat, mobilise les troupes de la Death Korps de Krieg et se lance dans un long siège sans espoir. La guerre va durer dix-sept ans, coûtera plusieurs millions de vies et attirera l'attention d'hérétiques et de démons, mais la Death Korps se doit d'arracher la victoire à tout prix. Centimètre après centimètre, dans la sueur et le sang, le monde est repris à l'ennemi. C'est sur Vraks que les soldats de Krieg forgent leur réputation de combattants les plus implacables de tout l'Imperium. C'est sur Vraks qu'un officier du nom de Tyborc, qui s'apprêtait à mourir, apprend comment vivre, autrement. C'est sur Vraks, enfin, que la Death Korps de Krieg atteind ses limites.