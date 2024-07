Deadpool vs : Punisher

Frank Castle a une volonté de fer et un besoin irrépressible de punir les criminels, depuis que sa famille est morte dans des conditions tragiques. Wade Wilson a un humour douteux et un impérieux besoin de pomper l'air aux gens qui l'entourent, depuis qu'il se croit drôle. Le Punisher et Deadpool sont deux des personnages les plus dangereux de la planète. Ca donne quoi quand ils se rencontrent ? Panini Comics célèbre la sortie de Deadpool 3 au cinéma, en offrant aux fans de Wade Wilson neuf sagas dans une collection à petit prix. A moins de 5 l'album, même le Mercenaire Disert en reste sans voix. C'est pour dire !!! !