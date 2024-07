Je suis Wolverine. Edition Anniversaire 50 ans

Il est le meilleur dans sa partie et ça fait cinquante ans que ça dure ! Le plus féroce des X-Men a connu bien des aventures, elles ont commencé avant même la création du groupe formé par le Professeur Xavier. Cet album est l'occasion de revivre certains des moments les plus forts de la longue et tumultueuse carrière de celui qu'on appelle Wolverine. Nouvelle édition de l'ANTHOLOGIE consacrée au plus célèbre des mutants, à l'occasion des cinquante ans du personnage et de la sortie de Deadpool 3 au cinéma, où Hugh Jackman rendossera le rôle qui a fait de lui une star. Les meilleurs scénaristes et dessinateurs se sont intéressés à ce personnage complexe et passionnant.