Star Wars - Dark Droids

On l'appelle le Fléau et aucun droïde n'est à l'abri de son emprise ! Alors que le Fléau se propage d'un droïde à l'autre, l'Alliance Rebelle et l'Empire font face à des soulèvements, au chaos et à la terreur tandis que leurs plus proches compagnons se retournent contre eux ! A chaque instant qui passe, l'infection se propage mais l'objectif du Fléau se limite-t-il à dominer les droïdes ? N'a-t-il pas quelque chose de bien pire en tête ? Quel rôle le prêtre droïde Ajax Sigma jouera-t-il dans cette histoire ? Quand l'horreur arrive dans une galaxie lointaine, très lointaine, des alliés improbables doivent unir leurs forces pour combattre un mal envahisseur. Une épopée Star Wars comme vous n'en avez jamais vue auparavant ! En comics, la période entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi est rythmée par des grandes sagas. Après la trilogie autour de Qi'ra (War of the Bounty Hunters, Crimson Reign, Hidden Empire), la galaxie verse dans l'horreur avec Dark Droids. L'ennemi vient des événements de la série Doctor Aphra tandis qu'Ajax Sigma a été aperçu aussi bien dans la série Star Wars que dans Han Solo & Chewbacca.