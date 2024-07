La Trilogie hussite Tome 2 : Les Guerriers de Dieu

Printemps 1427. Le pape Martin V lance une nouvelle croisade contre les hérétiques tchèques, menée par le cardinal et légat Henri Beaufort. Quant aux Guerriers de Dieu, leurs troupes ne laissent sur leur passage que deuil et désolation. Reynevan, médecin de formation, prend part à ces sanglants combats. Arrêté et enfermé à plusieurs reprises, il est poursuivi par tous : l'Inquisition, le sinistre Grimpereau, les Raubritter convaincus d'avoir été volés et le seigneur de Stolz, particulièrement rancunier, qui l'accuse d'avoir enlevé et déshonoré sa fille... Reynevan, qui cultive jusqu'ici le don de sortir indemne des situations les plus critiques, saura-t-il s'échapper une fois de plus ? " Un fantastique récit débordant d'humour noir, de sexe, de mort, de magie et de folie. " Joe Abercrombie Grande fresque d'aventures par l'auteur best-seller du Sorceleur, mêlant Histoire et imaginaire médiéval, La Trilogie hussite se déploie durant les croisades de Bohême qui façonnèrent l'Europe du xve siècle. D'un réalisme et d'une qualité littéraire remarquables, fruit d'un méticuleux travail de documentation, c'est incontestablement son grand oeuvre.