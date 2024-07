L’exposition "Hiramatsu Reiji. Symphonie des Nymphéas" au Musée des Impressionnismes Giverny est une célébration de l’art de Hiramatsu Reiji, artiste japonais contemporain inspiré par Giverny et le bassin aux Nymphéas de Claude Monet. Maître de la technique du nihonga, la peinture traditionnelle japonaise, Hiramatsu transpose le motif impressionniste de Monet dans son propre univers délicat et onirique. Hiramatsu est fasciné par l’étang de la maison de Claude Monet et évoque ses reflets dans ses oeuvres. Il utilise des procédés propres à Monet, comme l’absence de perspective et le goût de la simplification des formes, tout en ajoutant sa propre touche personnelle avec une grande force expressive et un goût pour les couleurs saturées. L’exposition met en avant 14 paravents inédits réalisés par l’artiste, explorant le thème du cycle des saisons en lien avec le bassin aux nymphéas. Ces oeuvres, récemment acquises par le musée, explorent la beauté de Giverny à travers les saisons, avec des reflets dans les gammes colorées et des éclats de couleurs chatoyantes sur les peupliers, les saules pleureurs et les nénuphars.