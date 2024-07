Maîtriser et sécuriser le réseau sous Windows Server

Cet ouvrage constitue une ressource précieuse pour tous ceux désireux de comprendre et de maîtriser l'administration et la sécurité des services réseau sous Windows Server. Il permettra aux administrateurs système et réseau, techniciens ainsi qu'aux étudiants de se former efficacement et d'acquérir de nouvelles méthodes et astuces pour optimiser leur infrastructure. Le livre commence par expliquer l'importance des réseaux dans l'informatique moderne, avant de se plonger dans les détails de la gestion des réseaux sous Windows Server. Il présente les bonnes pratiques de configuration du pare-feu, la sécurisation de l'accès à distance et l'utilisation d'IPSEC pour l'authentification des connexions. PowerShell est également utilisé pour la configuration des interfaces réseau. Ce livre offre une exploration exhaustive du fonctionnement du DHCP et du DNS sous Windows Server, accompagnée d'explications détaillées et de conseils pratiques sur leur configuration et leur sécurisation. Les menaces potentielles et les mesures de protection seront également évoquées. Les auteurs abordent également l'administration de ces rôles à l'aide de PowerShell et de la fonctionnalité IPAM. Par la suite, l'annuaire Active Directory est abordé pour mettre en évidence les recommandations sur la configuration du DNS et la sécurisation des zones DNS avec l'extension DNSSEC. Cette section est suivie de chapitres traitant la configuration du routage sur Windows Server, la présentation des rôles associés au VPN, ainsi que la mise en oeuvre d'un serveur VPN, des services de Bureau à distance et de Multipoint Service. Compte tenu de l'importance de la connectivité réseau sur un serveur, les auteurs abordent également des sujets tels que l'agrégation des liens et la haute disponibilité, avant de se pencher sur l'implémentation d'un serveur Radius (NPS) et la configuration de l'authentification 802. 1X pour sécuriser l'accès au réseau d'entreprise. Enfin, la dernière partie de ce livre est consacrée à la découverte d'outils de diagnostic et de dépannage du réseau sous Windows Server. Les auteurs évoquent les principaux outils en ligne de commande, les moniteurs de ressources et de performances, l'indispensable Observateur d'événements, ainsi que des outils plus spécifiques comme Packet Monitor. Tout au long de ce livre, les auteurs ont mis l'accent sur les bonnes pratiques et recommandations de Microsoft, et la sécurisation du réseau dans un environnement sous Windows Server.