HTML5 et CSS3. Exploiter les standards du Web, 5e édition

Ce livre sur le langage HTML5 et les feuilles de styles CSS 3, langages fondateurs de la création de sites web, s'adresse aux concepteurs et designers qui souhaitent maîtriser ces langages standards pour créer et personnaliser des sites web. Le livre débute par une présentation de l'évolution et de l'usage des standards du Web selon le W3C et le WHATWG avant d'aborder la syntaxe HTML avec les éléments constitutifs des pages web et les attributs des balises. Le chapitre suivant traite des conteneurs sémantiques qui vont permettre de structurer efficacement les pages web. Tous les éléments constitutifs utilisés pour le texte sont ensuite étudiés ainsi que les tableaux et les formulaires. Pour illustrer et animer de manière efficace vos pages web, vous verrez ensuite comment y intégrer des médias : les images mais aussi les vidéos et l'audio. Dans la deuxième partie de ce livre, vous apprendrez à exploiter les feuilles de styles (CSS) afin de parfaire la mise en page et la mise en forme des pages web. Tous les éléments de syntaxe des CSS sont abordés : les règles, les unités, les valeurs, les couleurs et les déclarations. Les principaux sélecteurs sont détaillés à l'aide d'exemples précis. Vous verrez également l'application des styles basée sur les notions de cascade et d'héritage. Vous exploiterez les styles pour concevoir des mises en page structurées avec des boîtes et vous verrez comment leur appliquer des styles de mise en forme : marges, remplissage, bordures, largeur, hauteur, arrière-plan... La mise en forme des contenus repose sur de nombreux exemples permettant de mettre en forme les caractères, le texte, les tableaux, les formulaires et les colonnes. La mise en page des sites modernes utilise les boîtes flexibles (CSS Flexible Box Layout) et les grilles de mise en page (CSS Grid Layout). Ces techniques sont étudiées en détail et illustrées de nombreux exemples. Enfin, pour terminer, le Responsive Web Design, ou mise en page adaptative, vous permettra de concevoir des sites web qui seront correctement affichés quel que soit le support : ordinateur, tablette ou smartphone. Vous aurez ainsi tous les éléments nécessaires pour concevoir et/ou personnaliser des sites web modernes et attractifs.