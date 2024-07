Fermat Kitchen Tome 4

"Voici ma recette ! " Gaku se voit offrir l'opportunité de cuisiner pour Hirose, un ancien rival qu'il n'a jamais réussi à surpasser en mathématiques. Pour cela, il va devoir gagner sa place face aux autres cuisiniers du restaurant, en élaborant un plat que lui seul peut réaliser. Parviendra-t-il à se démarquer et à faire face à Hirose ? En mêlant mathématiques et cuisine, Gaku essaie d'atteindre de nouveaux sommets ! Dans ce nouveau titre issu du Gekkan Shônen Magazine, Yûgo Kobayashi, auteur d'Ao Ashi et de Short Peace, aborde la gastronomie française, et nous promet une histoire pleine de passion !