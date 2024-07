Ron Kamonohashi : Deranged Detective Tome 9

En pleine soirée, un certain Elmer Stingray débarque chez Ron. Lui aussi, ancien élève de Blue, il se présente comme étant son meilleur ami et son partenaire, mais Ron affirme ne jamais l'avoir vu. De son côté, Toto ne semble pas trop apprécier l'attitude de cet individu... Notre duo est-il en danger ? Après Reborn ! découvrez la nouvelle série à succès d'Akira Amano : Ron Kamonohashi : Deranged Detective ! Un manga d'enquête plébiscité par les lecteurs du Shonen Jump +, aux personnages loufoques et à la narration dynamique. "Avides de mystères et d'enquêtes insolubles ? Voici un nouveau détective dans le game : Ron Kamonohashi". Japan Live "Amano au sommet de son art. Un sans-faute ! " Dylan, libraire au Furet du Nord Louvroil " Ron Kamonohashi nous régale d'abord de sa fraîcheur, mais finit par nous intriguer pour tous ses mystères. " Animeland XTra