Rick and Morty VS. Cthulhu

Alors qu'on croyait l'écosystème de Cthulhu verrouillé de l'intérieur, voilà que Rick et Morty débarquent dans l'univers de Lovecraft pour achever de bousculer la pop-culture ! Quand leur maison se trouve infestée par une terreur ancestrale (voire indicible ! ), Rick Sanchez et la famille Smith vont devoir plonger dans l'enfer des contrées lovecraftiennes pour traquer et vaincre le Grand Ancien : Cthulhu. Au cours de leur périple à travers Arkham et les royaumes de l'au-delà, ils seront confrontés à des monstruosités littéraires et aux personnages qui en sont hantés. Ils combattront des hordes d'hommes-poissons, trouveront l'amour avant de le perdre, lutteront contre des couleurs cosmiques susceptibles et s'en prendront à H. P. Lovecraft en personne. 128 pages de gags inédits, hilarants et référentiels !