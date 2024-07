Mémofiches Anatomie Netter. Membres, Edition 2024

Ce carnet de 143 fiches constitue un outil de référence indispensable à la révision des examens d'anatomie et un mémento de l'essentiel des connaissances anatomiques de la région Membres. Chaque fiche est constituée de 2 pages en vis-à-vis : à gauche une planche muette en couleur ; à droite sa légende accompagnée d'informations complémentaires . Son format de poche spiralé conçu pour une consultation rapide et pratique permet au lecteur quel que soit son niveau de connaissances une utilisation multiple : apprendre réviser s'entraîner s'auto-évaluer. Cette 6e édition actualisée propose une mise à jour de la terminologie en lien avec celle de la 8e édition de l'Atlas Netter d'anatomie humaine et s'enrichit de nouvelles légendes au sein des planches. Pour compléter l'approche régionale chaque planche comporte désormais l'indication du système concerné (musculaire squelettique etc.) dont le repérage est facilité par un titre courant au bas de la page. Enfin une table des matières par système de l'ensemble des fiches a été ajoutée en début d'ouvrage pour faciliter la recherche par système. Le public Etudiants des filières médicales et paramédicales professionnels de la santé. - Les os - Les muscles - Les nerfs - Les vaisseaux En complément Le tome Tête et cou 76 fiches Le tome Tronc 106 fiches