Toute la 3e année DCG. DCG 3, Droit social ; DCG 7, Management ; DCG 11, Contrôle de Gestion, Edition 2025

Conforme au Nouveau PCG 2025 Règlement ANC 2022-06 Une édition mise à jour des dernières réglementations sociales et conforme au nouveau PCG. Tout le programme de la 3e année du DCG sous forme de fiches mémos : - UE 3 Droit social ; - UE 7 Management ; - UE 11 Contrôle de gestion. Un ouvrage synthétique et efficace pour réviser les fondamentaux et réussir l'examen !