Corps, cerveau et processus mentaux. Les fondements sensori-moteurs de la cognition

Selon la perspective de la cognition incarnée, les processus mentaux sont ancrés dans le corps au travers de ses expériences sensorielles et motrices. Les représentations conceptuelles, et plus généralement l'ensemble des connaissances acquises, reposent sur la réactivation des réseaux d'activation cérébrale sensorimoteurs qui ont été activés lors de l'expérience réelle de ce à quoi renvoie cette connaissance. En bref, cette approche étudie l'activité de l'esprit humain en tenant compte de son ancrage dans le corps et de l'interaction avec son environnement. Ce livre rassemble les avancées scientifiques les plus récentes sur les liens entre fonctionnement sensorimoteur et cognition. Il couvre les champs scientifiques abordés classiquement en psychologie et neurosciences cognitives, tels que la perception, la mémoire, la conscience, l'attention, les représentations spatiales, la communication, la cognition sociale, les émotions, le langage, la cognition numérique, le raisonnement, l'intelligence artificielle et la créativité.