Grand Oral Tle. Edition 2025

Tout pour préparer et réussir votre Grand Oral ! Cet ouvrage vous propose : Laprésentation de l'épreuve et des attentes du jury. Les conseils pour choisir ses sujets dans chaque enseignement de spécialité (spécialités enseignement général et spécialités séries technologiques). Les méthodes pour développer votre exposé, élaborer un discours dynamique et enrichir votre échange avec le jury. Les conseils indispensables pour convaincre le jury, adopter les bonnes postures et contrôler votre stress. Inclus : des questions traitées dans 14 spécialités.