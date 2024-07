Je réussis mon Grand Oral Tles générale et techno. Edition 2025

Parce que l'art oratoire ne s'improvise pas, retrouvez les précieux conseils de deux spécialistes pour réussir votre Grand Oral du BAC ! Cet ouvrage vous propose toutes les clés pour réussir cette épreuve : Tout savoir sur le déroulement du Grand Oral. Choisir ses deux sujets avec méthode en fonction de ses spécialités. Organiser sa présentation et préparer l'échange avec le jury. Savoir gérer son stress, assumer ses difficultés et ses erreurs. Se préparer physiquement (regard, posture, respiration, voix). S'entraîner avec des exercices. Des techniques précises et progressives pour apprendre à parler en public de façon claire et convaincante en peu de temps. En plus : 10 vidéos à flasher grâce à des QR Codes pour bien se préparer et aborder l'épreuve avec confiance. Le livre de 2 spécialistes de l'art oratoire : Cyril Delhay et Paul Vialard. Cyril Delhay et Paul Vialard enseignent tous les deux l'art oratoire à Sciences Po. Formateurs en art oratoire, pédagogues de la voix, ils accompagnent des lycéens et des étudiants, des cadres et des dirigeants d'entreprise, des professionnels de tout secteur d'activité... Cyril Delhay est l'auteur du rapport ministériel qui a inspiré l'épreuve du Grand Oral. Retrouvez la conférence de Cyril Delhay " Parler en public ça s'apprend " en cliquant sur ce lien : https : //www. youtube. com/watch ? v=kTc03v4N8GY