Français 1res STMG-STI2D-ST2S-STL-STD2A-STHR Objectif Bac. 74 fiches détachables pour une révision efficace ! Edition 2025

Cet ouvrage vous propose : - 74 fiches de cours bien structurées - L'essentiel sur les 12 oeuvres et parcours littéraires du Bac 2025 - Une histoire de la littérature française, pour mémoriser l'essentiel - Les conseils et méthodes pour réussir les épreuves du Bac : le commentaire, la contraction et l'essai, l'oral - Le descriptif de l'épreuve du Bac 2025 - Les notions de grammaire et outils d'analyse littéraire indispensables, dont un lexique d'analyse littéraireEN PLUS ! - 30 tutos vidéos pour améliorer son orthographe sur la chaîne YouTube "Objectif Bac Hachette"