Deadpool & Wolverine

Wade Wilson est passé entre les mains de la terrible organisation Arme X. Il en est ressorti avec un pouvoir guérisseur et un esprit dérangé. Logan est passé entre les mains de la terrible organisation Arme X. Il en est ressorti avec un pouvoir guérisseur et des griffes d'adamantium. Tout rapproche ces deux anti-héros que sont Wolverine et Deadpool, non ? Euh ! Non. Voici un album un peu particulier dans la collection MARVEL-VERSE, puisque contrairement à d'habitude, il s'intéresse à deux personnages à la fois. Il faut dire que Wolverine et Deadpool partagent l'affiche de Deadpool 3 et que les spectateurs voudront certainement savourer quelques récits emblématiques des deux personnages !