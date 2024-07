Fallen Academy Tome 3 : Troisième année

Dans ce troisième tome, Brielle va devoir faire des sacrifices pour sauver ceux qu'elle aime et qu'elle a laissés derrière. Alors qu'elle est littéralement coincée en enfer, Brielle va devoir mobiliser toute la force et l'entraînement qu'elle possède pour survivre à cette année. Loin d'elle, Lincoln devra lui aussi mener ses propres combats pour survivre. Séparés par un monde et plongés dans une guerre entre le bien et le mal qui les dépasse, Brielle et Lincoln parviendront-ils à se retrouver ? Et si oui, à quel prix ?