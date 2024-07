Ao Ashi Playmaker Tome 23

Aomori Seiran a écrasé Funabashi, qui avait pourtant donné du fil à retordre à l'Esperion. Le match leur fait perdre toute confiance, jusqu'à ce que le discours de Fukuda redonne des couleurs à son équipe. Alors qu'Ashito est titularisé contre Aomori, réussira-t-il à faire oublier ses errements contre Funabashi ? L'Esperion remportera-t-il la rencontre et, avec elle, la Premier League ? Les dés sont enfin jetés ! Que le match le plus intense de tout Ao Ashi commence ! Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais.