Berserk Tome 42 . Edition collector

Guts et Casca ont échappé au sort des porteurs de la marque et coulent des jours tranquilles à Elf Helm. Mais au moment où le jeune garçon aux cheveux noirs perd son apparence innocente, cette paix trop brève s'écroule. Casca pousse un hurlement ! Guts brandit son épée géante ! Nouveau désastre, confrontation au désespoir. Les ténèbres galopantes qui jaillissent engloutissent tout sur leur passage ! Après plus d'un an, voici enfin la suite de Berserk. Kentaro Miura étant décédé, c'est désormais son meilleur ami, Koji Mori, au fait de toutes les péripéties, qui prend sa succession, épaulé par le Studio Gaga. Pour l'occasion, ce tome vous est proposé en deux versions : une version classique, et une version collector, assortie d'un tarot exclusif propre à l'univers de Berserk. Vous n'aurez plus aucune excuse pour rater cette suite tant attendue !