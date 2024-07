DEAF Diplôme d'Etat d'Assistant Familial. Tout-en-un, Edition 2025-2026

Cet ouvrage prépare les candidats au diplôme d'assistant familial Il propose : - Tout le programme de formation : - Accueil et intégration de l'enfant dans la famille d'accueil (DF1) ; - Accompagnement éducatif de l'enfant (DF2) ; - Communication professionnelle (DF3). - La méthodologie pour réussir les épreuves de certification. - Des sujets d'annales pour réviser et s'entraîner. - Des corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser.