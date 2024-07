Dictionnaire de psychologie

Ce dictionnaire, largement actualisé à partir de sa dernière version, présente à travers plus de 1000 articles : 900 concepts fondamentaux, définis et expliqués, qui recouvrent les secteurs de recherche les plus variés : psychologie clinique, psychologie expérimentale, neuropsychologie, psychanalyse, psychologie de l'enfant, psychiatrie... 100 monographies de psychologues, pédagogues, psychanalystes, médecins, neurologues... A la fois théorique et pratique, cet ouvrage offre les bases d'une initiation à la psychologie et une référence sérieuse, à jour, adaptée aux exigences des spécialistes et aux besoins du grand public.