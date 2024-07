Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine

Pour partir à la découverte des dieux, des héros, des divinités et des créatures fabuleuses du monde antique grec et romain Du jugement de Pâris au cheval de Troie, du fil d'Ariane au Jardin des Hespérides, ce dictionnaire offre une large documentation sur les généalogies des dieux et des héros, sur l'évolution des mythes, leur résonance dans la littérature moderne, la correspondance des noms grecs et romains...