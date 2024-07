Philosophie Tle. Edition 2025

Tout pour maîtriser le programme et réussir l'épreuve du Bac ! Cet ouvrage vous propose : Les méthodes pour comprendre et réussir la dissertation et l'explication de texte. Les 17 notions du programme avec, pour chacune d'elles : trois questions philosophiques expliquées simplement ; l'étude d'une oeuvre philosophique majeure ; un résumé pour retenir l'essentiel ; un sujet entièrement corrigé. Les principaux auteurs du programme. Tous les repères philosophiques du programme. Un dépliant de citations clés, une chronologie et un lexique complètent utilement cet ouvrage.