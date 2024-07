Deadpool VS Gambit

Dans l'univers des X-Men, Gambit est très certainement l'un des héros les plus charmants et l'un des plus beaux gosses. Dans l'univers des mercenaires, Deadpool est très certainement l'un des tueurs les plus agaçants et l'un des plus moches. Les deux personnages n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun, et pourtant, vous allez être surpris ! Panini Comics célèbre la sortie de Deadpool 3 au cinéma, en offrant aux fans de Wade Wilson neuf sagas dans une collection à petit prix. A moins de 5 l'album, même le Mercenaire Disert en reste sans voix. C'est pour dire !!! !