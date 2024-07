The Amazing Spider-Man

Spider-Man n'a pas le temps de souffler : les vilains de l'univers Marvel se sont associés pour détruire les super-héros et le Tisseur est l'une de leurs principales cibles ! Et ce n'est que le début. Spidey va une nouvelle fois affronter Venom tandis qu'apparaît une nouvelle version des Sinister Six ! On a beaucoup parlé de la populaire période Michelinie/McFarlane qui a propulsé Spider-Man au sommet, mais le successeur du créateur de Spawn n'a pas à rougir de la comparaison. Erik Larsen (qui créera par la suite la série culte Savage Dragon) prend le relais avec un trait tout aussi dynamique que son prédécesseur. Il est même parfois le scénariste de ces aventures palpitantes ! On découvre ce qu'il a fait, ici !