Wolverine VS. Deadpool : Le loup sort du bois

Logan et Wade Wilson ont beaucoup en commun : des pouvoirs de guérison, une haine absolue pour le projet Arme X qui a fait d'eux des monstres et un sérieux penchant pour la violence. Pourtant, lorsque Wolverine et Deadpool se rencontrent, c'est rarement pour parler de leur passé commun autour d'une bière... mais plutôt pour se découper en tranches ! A l'occasion de la sortie du très attendu film Deadpool 3, qui réunit à l'écran le Deadpool de Ryan Reynolds et le Wolverine de Hugh Jackman, nous proposons cette réédition des plus belles rencontres entre les deux personnages, empruntées à différentes époques et différentes séries.