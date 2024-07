Le grand châtiment Tome 2 : Le déluge

Dieu créa le monde, les plantes, les animaux et les hommes. Il créa aussi l'enfer pour punir les gens mauvais et le paradis pour récompenser les gentils. Enfin il créa les anges pour surveiller tout cela. Puis le septième jour il se reposa. Malheureusement, au fil du temps, plus aucun homme ne fut digne du Paradis ! Il fallait réagir ! Dieu décida alors d'anéantir sa création ! Toute ? Non ! Il s'agissait de mettre à l'abri tous les animaux, car après tout, ils n'avaient rien fait de mal. Et aussi de sauver un homme, et sa descendance, pour ne pas avoir à recommencer... Un certain Noé fut choisi, et un plan fut mis en oeuvre : construire un bateau pour accueillir tout ce petit monde. Enfin, ça c'est ce que raconte l'ancien testament...