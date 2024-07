La rage des faes Tome 3 : Les ailes du prince de la nuit

Maudits. Trahis. Bannis. Condamné par sa malédiction à tuer tous ceux qu'il touche, le prince de la nuit Killian vit dans la solitude. Lorsqu'il est enlevé par une déesse de la guerre, seule la meilleure chasseuse de primes d'Irlande est capable de le sauver avant que Morrigan fasse de lui son arme ultime. Bron Ironwood lui propose un marché : elle l'aide à s'évader s'il accepte de revenir avec elle et d'être livré à un client inconnu. Pour Killian, tout vaut mieux que le sort que lui réserve Morrigan. Mais ni Bron, ni Killian n'auraient pu prévoir le sort qui semble bien décidé à chambouler leurs plans. Ils devront échapper aux griffes de Morrigan, mais aussi unifier les chasseurs et les créatures que ces derniers traquent depuis des siècles s'ils veulent avoir la moindre chance d'empêcher Morrigan de mettre l'Irlande à feu et à sang.