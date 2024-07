L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie

Ce livre est le pendant d'un des plus gros succès populaires de la littérature religieuse : L'imitation de Jésus-Christ. Il est le fruit du même auteur. Ecrit par un moine, Thomas A. Kempis, il parcourt la vie de la Vierge Marie en suivant les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Cherchant à favoriser l'intimité spirituelle et la connaissance de la mère de Jésus, il conduit à Dieu avec entrain. Célestin Albin de Cigala est récompensé en 1908 par le prix Jules Janin de l'Académie française pour sa traduction de L'imitation de Jésus-Christ. Né près de Cologne (Allemagne), Thomas A. Kempis entre au monastère des augustiniens du mont Sainte-Agnès près de Zwolle (Pays-Bas) au début du xve siècle. Ce religieux s'inscrit dans le courant dit de "Devotio moderna" , qui vise au développement d'une plus grande intériorité.