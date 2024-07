Sou Bou Tei Tome 3

Résister à la folie et à la peur dans lesquelles nous entraîne le manoir... Dans le cadre du plan élaboré par le Premier ministre, une gigantesque manoeuvre pour détruire le Sou Bou Tei a été engagée, avec une importante somme d'argent à la clé. Quand les volontaires pénètrent dans la maison de l'horreur, ils découvrent un monde de désespoir indicible qui les plonge face à leurs terreurs les plus profondes. Alors qu'ils succombent les uns après les autres à la détresse, quel sort attend Takoha et Kurenai ? Une histoire d'horreur moderne à vous glacer le sang, signé Kazuhiro Fujita